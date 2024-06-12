2024 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104010131

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104010131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi   Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 526,20438

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5.437

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010131   

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 526,20438

Başarı Sıralaması: 5.437

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 521,08887

Başarı Sıralaması:  6.233

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 459,28449

Başarı Sıralaması :  8.645

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 509,81191

Başarı Sıralaması:  10.1

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

taban-taban-puanlari.jpg

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200367
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210200367
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010243
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010243
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107910413
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107910413
2024 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690359
2024 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690359
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı