2024 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104010131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 526,20438

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5.437

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010131

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 526,20438

Başarı Sıralaması: 5.437

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 521,08887

Başarı Sıralaması: 6.233

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 459,28449

Başarı Sıralaması : 8.645

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 509,81191

Başarı Sıralaması: 10.1

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.