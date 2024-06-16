2024 Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 103950187 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 103950187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 238,39862

Fırat Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.820.825

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950187

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,39862

Başarı Sıralaması: 1.820.825

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,55745

Başarı Sıralaması: 1.908.246

Kontenjan 2022: 69+2

Yerleşen 2022: Doldu-71

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622595

Kontenjan 2021: 69+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-41