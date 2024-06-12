2024 Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103930456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103930456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+20 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 397,30098

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 102

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 114.113

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103930456

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 397,30098

Başarı Sıralaması: 114.113

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+20

Yerleşen 2023 – 2024: 102

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,15356

Başarı Sıralaması: 136.962

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,86182

Başarı Sıralaması : 163.788

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,14310

Başarı Sıralaması: 192

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.