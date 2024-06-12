2024 Fırat Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 103910373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 156 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 368,55284

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 156

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 155.166

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910373

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,55284

Başarı Sıralaması: 155.166

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+30

Yerleşen 2023 – 2024: 156

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,13967

Başarı Sıralaması: 134.129

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,51275

Başarı Sıralaması : 119.883

Kontenjan 2021 : 120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,62823

Başarı Sıralaması: 130

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.