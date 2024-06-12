2024 Fırat Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 103910373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+30 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 156 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 368,55284
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 156
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 155.166
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910373
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 368,55284
Başarı Sıralaması: 155.166
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+30
Yerleşen 2023 – 2024: 156
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,13967
Başarı Sıralaması: 134.129
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,51275
Başarı Sıralaması : 119.883
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 371,62823
Başarı Sıralaması: 130
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.