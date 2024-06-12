2024 Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910364

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fırat Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ  ilinde bulunan Fırat Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103910364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+53 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 269 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 491,95303

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 269

Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23.892

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910364   

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 491,95303

Başarı Sıralaması: 23.892

Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+53

Yerleşen 2023 – 2024: 269

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,26161

Başarı Sıralaması:  23.403

Kontenjan 2022:  210+6

Yerleşen 2022: 216

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 434,28506

Başarı Sıralaması :  19.564

Kontenjan 2021 :  200+5

Yerleşen 2021 : 205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,14711

Başarı Sıralaması:  18.8

Kontenjan 2020 :  190+5

Yerleşen 2020 : 195

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Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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