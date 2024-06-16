2024 Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103990185 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 103990185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Baskil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 297,72481

Fırat Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 910.193

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990185

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 297,72481

Başarı Sıralaması: 910.193

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,93242

Başarı Sıralaması: 915.676

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.76876

Başarı Sıralaması: 961066

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31