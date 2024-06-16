2024 Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103990244 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 103990244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Keban Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 225,01137

Fırat Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.074.988

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990244

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,01137

Başarı Sıralaması: 2.074.988

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,43768

Başarı Sıralaması: 2.373.218

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1208365

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2