2024 Fırat Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 103950699 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 103950699 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 235,33411

Fırat Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.877.507

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950699

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,33411

Başarı Sıralaması: 1.877.507

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,68029

Başarı Sıralaması: 1.974.623

Kontenjan 2022: 47+2

Yerleşen 2022: Doldu-49

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622861

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-9