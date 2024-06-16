2024 Fırat Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 103990242 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 103990242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Baskil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 227,23827

Fırat Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.031.652

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990242

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,23827

Başarı Sıralaması: 2.031.652

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,30966

Başarı Sıralaması: 2.300.976

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1505215

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3