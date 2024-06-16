2024 Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 103990159 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 103990159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 277,31428

Fırat Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.182.963

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990159

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,31428

Başarı Sıralaması: 1.182.963

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,77142

Başarı Sıralaması: 1.216.860

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.82016

Başarı Sıralaması: 1232852

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31