2024 Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910134

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910134

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fırat Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ  ilinde bulunan Fırat Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 103910134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 304,07179

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39

Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 312.727

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103910134   

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,07179

Başarı Sıralaması: 312.727

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,59048

Başarı Sıralaması:  331.612

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,78989

Başarı Sıralaması :  360.406

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,20166

Başarı Sıralaması:  338

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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