2024 Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950778 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103950778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,31990

Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.731.346

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950778

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,31990

Başarı Sıralaması: 1.731.346

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,38843

Başarı Sıralaması: 1.677.558

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1605019

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-18