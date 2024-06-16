2024 Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950778 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103950778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 243,31990
Fırat Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.731.346
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103950778
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 243,31990
Başarı Sıralaması: 1.731.346
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,38843
Başarı Sıralaması: 1.677.558
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1605019
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-18