2024 Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103951307 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103951307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,87977
Fırat Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.961.409
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103951307
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,87977
Başarı Sıralaması: 1.961.409
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,86530
Başarı Sıralaması: 1.835.025
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1464334
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7