2024 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950999 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103950999 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Kovancılar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 234,31827

Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.896.353

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950999

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,31827

Başarı Sıralaması: 1.896.353

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,93889

Başarı Sıralaması: 2.111.728

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1604668

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7