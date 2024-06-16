2024 Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950918 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103950918 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+19 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-98 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 261,78221

Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.418.565

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950918

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,78221

Başarı Sıralaması: 1.418.565

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+19

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-98

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,11656

Başarı Sıralaması: 1.404.682

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.25784

Başarı Sıralaması: 1173271

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77