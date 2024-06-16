2024 Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 103951397 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 103951397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Kovancılar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 343,25477
Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 471.151
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103951397
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 343,25477
Başarı Sıralaması: 471.151
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,70690
Başarı Sıralaması: 451.527
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292.98721
Başarı Sıralaması: 401951
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67