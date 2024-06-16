2024 Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103990266 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 103990266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Kovancılar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 297,04940

Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 918.463

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990266

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 297,04940

Başarı Sıralaması: 918.463

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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