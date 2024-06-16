2024 Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103990186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103990186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 230,61434

Fırat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.966.519

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990186

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstri Ürünleri Tasarımı

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,61434

Başarı Sıralaması: 1.966.519

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,36768

Başarı Sıralaması: 2.053.143

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610557

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2