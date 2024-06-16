2024 Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103990105 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103990105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Kovancılar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 304,92583

Fırat Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 825.26

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990105

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,92583

Başarı Sıralaması: 825.26

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,48755

Başarı Sıralaması: 774.081

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.27773

Başarı Sıralaması: 656186

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36