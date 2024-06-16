2024 Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103990179 Ücretsiz

103990179 | Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103990179 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103990179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü   Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,67601

Fırat Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.946.434

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990179

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,67601

Başarı Sıralaması: 1.946.434

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,40491

Başarı Sıralaması:  1.844.998

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205090063 %50 İndirimli
2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205090063 %50 İndirimli
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 109752007 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 109752007 Ücretsiz
2024 Ufuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205850515 %50 İndirimli
2024 Ufuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205850515 %50 İndirimli
2024 İstanbul Galata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209810026 %50 İndirimli
2024 İstanbul Galata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209810026 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları