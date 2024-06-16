2024 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103950309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 103950309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 315,22317

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 713.801

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950309

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 315,22317

Başarı Sıralaması: 713.801

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,39037

Başarı Sıralaması: 785.885

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.59407

Başarı Sıralaması: 763229

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Doldu-93