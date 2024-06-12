2024 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103930253

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103930253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+21 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 109 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 381,70940

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 109

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135.121

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103930253

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 381,70940

Başarı Sıralaması: 135.121

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+21

Yerleşen 2023 – 2024: 109

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,70466

Başarı Sıralaması: 176.474

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,38496

Başarı Sıralaması : 234.24

Kontenjan 2021 : 85+3

Yerleşen 2021 : 88

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,24316

Başarı Sıralaması: 263

Kontenjan 2020 : 65+2

Yerleşen 2020 : 67

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.