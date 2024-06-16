2024 Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103970516 İÖ-Ücretli

103970516 | Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103970516 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 103970516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 250,67809

Fırat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.602.887

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103970516

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 250,67809

Başarı Sıralaması: 1.602.887

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,95053

Başarı Sıralaması:  1.686.272

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1606116

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-45

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