2024 Fırat Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103990184 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 103990184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 314,02134
Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 726.266
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103990184
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 314,02134
Başarı Sıralaması: 726.266
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,98017
Başarı Sıralaması: 1.002.837
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.0989
Başarı Sıralaması: 1081451
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41