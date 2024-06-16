2024 Fırat Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103990184 Ücretsiz

103990184 | Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Aşçılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103990184 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 103990184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 314,02134

Fırat Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 726.266

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990184

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,02134

Başarı Sıralaması: 726.266

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,98017

Başarı Sıralaması:  1.002.837

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.0989

Başarı Sıralaması:  1081451

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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