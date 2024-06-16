2024 Fırat Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950106 Ücretsiz

103950106 | Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Anestezi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950106 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 103950106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 363,40034

Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 345.065

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950106

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 363,40034

Başarı Sıralaması: 345.065

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,18347

Başarı Sıralaması:  350.446

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300.40346

Başarı Sıralaması:  357123

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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