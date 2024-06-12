2024 Fırat Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103990182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103990182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 316,15443

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 272.603

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990182

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,15443

Başarı Sıralaması: 272.603

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,49886

Başarı Sıralaması: 298.215

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,31298

Başarı Sıralaması : 283.944

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,23832

Başarı Sıralaması: 246

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.