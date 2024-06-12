2024 Fırat Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103990181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103990181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

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Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 307,30641

Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 301.221

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103990181

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,30641

Başarı Sıralaması: 301.221

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,17484

Başarı Sıralaması: 322.346

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,81805

Başarı Sıralaması : 323.091

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,88435

Başarı Sıralaması: 295

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.