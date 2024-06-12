2024 Fırat Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103910876

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103910876 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 299,82505
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 328.324
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103910876
ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Elazığ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 299,82505
Başarı Sıralaması: 328.324
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2023 – 2024: 79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,26078
Başarı Sıralaması: 305.384
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 250,90068
Başarı Sıralaması : 288.934
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,43936
Başarı Sıralaması: 241
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.