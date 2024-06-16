2024 Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209010066 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209010066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 308,44425

Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 785.671

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010066

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 308,44425

Başarı Sıralaması: 785.671

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,77921

Başarı Sıralaması: 729.477

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.50521

Başarı Sıralaması: 653755

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6