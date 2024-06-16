2024 Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209010050 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209010050 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 256,97172
Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.496.844
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010050
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 256,97172
Başarı Sıralaması: 1.496.844
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,61419
Başarı Sıralaması: 1.884.479
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.3559
Başarı Sıralaması: 1158671
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42