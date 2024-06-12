2024 Fenerbahçe Üniversitesi ErgoterapiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü tercih kod numarası 209010043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban Puanı: 323,80045

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: 250.485

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010043

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,80045

Başarı Sıralaması: 250.485

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,68529

Başarı Sıralaması: 254.362

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,98783

Başarı Sıralaması : 249.616

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,89824

Başarı Sıralaması: 286

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.