2024 Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209010098 %50 İndirimli

209010098 | Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209010098 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 209010098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 218,26355

Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.209.664

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010098

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 218,26355

Başarı Sıralaması: 2.209.664

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,93077

Başarı Sıralaması:  2.507.355

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022:  Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1611909

Kontenjan 2021:  34+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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