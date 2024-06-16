2024 Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209010098 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 209010098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 218,26355
Fenerbahçe Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.209.664
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010098
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 218,26355
Başarı Sıralaması: 2.209.664
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205,93077
Başarı Sıralaması: 2.507.355
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1611909
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-23