2024 Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010059

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 209010059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte)   Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 250,44604

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 607.113

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010059   

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,44604

Başarı Sıralaması: 607.113

Kontenjan 2023 – 2024 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,25926

Başarı Sıralaması:  640.102

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022: 42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  42+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,04480

Başarı Sıralaması:  476

Kontenjan 2020 :  34+0

Yerleşen 2020 : 34

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Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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