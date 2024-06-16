2024 Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209010062 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209010062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 352,42328
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 409.153
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010062
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 352,42328
Başarı Sıralaması: 409.153
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,84011
Başarı Sıralaması: 457.135
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291.74088
Başarı Sıralaması: 409905
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8