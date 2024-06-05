2024 Fenerbahçe Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209010074

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fenerbahçe Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209010074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 209010074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 419,38270

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 20.669

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010074   

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 419,38270

Başarı Sıralaması: 20.669

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,80751

Başarı Sıralaması:  17.925

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 379,68557

Başarı Sıralaması :  18.212

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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