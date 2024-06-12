2024 Fenerbahçe Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010089

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fenerbahçe Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 209010089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 370,51508

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 151.993

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209010089   

ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,51508

Başarı Sıralaması: 151.993

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,15433

Başarı Sıralaması:  111.633

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,23684

Başarı Sıralaması :  121.607

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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