2024 Fenerbahçe Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 209010085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 330,69852
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 232.257
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209010085
ÜNİVERSİTE: Fenerbahçe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 330,69852
Başarı Sıralaması: 232.257
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,40656
Başarı Sıralaması: 240.045
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: 42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,75718
Başarı Sıralaması : 253.349
Kontenjan 2021 : 34+0
Yerleşen 2021 : 34
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.