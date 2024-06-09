2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201410144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 385,91640
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 69.764
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410144
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,91640
Başarı Sıralaması: 69.764
Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,98249
Başarı Sıralaması: 78.385
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: 12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 333,33800
Başarı Sıralaması : 73.981
Kontenjan 2021 : 12+0
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 395,89924
Başarı Sıralaması: 41.8
Kontenjan 2020 : 12+0
Yerleşen 2020 : 12
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.