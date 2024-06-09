2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410295

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201410295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 20+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 421,07684

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 19.536

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410295

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,07684

Başarı Sıralaması: 19.536

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,86178

Başarı Sıralaması: 25.407

Kontenjan 2022: 27+0

Yerleşen 2022: 27

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,77323

Başarı Sıralaması : 38.273

Kontenjan 2021 : 29+0

Yerleşen 2021 : 29

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,39701

Başarı Sıralaması: 15.9

Kontenjan 2020 : 30+0

Yerleşen 2020 : 30

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.