2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201450161 İÖ-Ücretli

201450161 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201450161 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 201450161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 309,03463

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 779.104

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201450161

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 309,03463

Başarı Sıralaması: 779.104

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,76350

Başarı Sıralaması:  781.706

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.65596

Başarı Sıralaması:  845558

Kontenjan 2021:  15+0

Yerleşen 2021:  Doldu-15

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552398 %50 İndirimli
2024 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552398 %50 İndirimli
2024 Uşak Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850567 Ücretsiz
2024 Uşak Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109850567 Ücretsiz
2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110790026 Ücretsiz
2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110790026 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102150692 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102150692 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları