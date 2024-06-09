2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü tercih kod numarası 201410453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilim Tarihi Bölümü kontenjanı 19+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilim Tarihi Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanı: 284,91104
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması: 529.384
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410453
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,91104
Başarı Sıralaması: 529.384
Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 20
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,12432
Başarı Sıralaması: 569.976
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: 20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,38014
Başarı Sıralaması : 563.57
Kontenjan 2021 : 20+0
Yerleşen 2021 : 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,76653
Başarı Sıralaması: 504
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.