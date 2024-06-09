2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410453

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Bilim Tarihi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü tercih kod numarası 201410453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilim Tarihi  Bölümü kontenjanı 19+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilim Tarihi  Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü Taban Puanı: 284,91104

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü Başarı Sıralaması: 529.384

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410453   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,91104

Başarı Sıralaması: 529.384

Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,12432

Başarı Sıralaması:  569.976

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,38014

Başarı Sıralaması :  563.57

Kontenjan 2021 :  20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,76653

Başarı Sıralaması:  504

Kontenjan 2020 :  20+0

Yerleşen 2020 : 20

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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