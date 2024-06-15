2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İslami İlimler Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410232

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İslami İlimler Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410232

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü tercih kod numarası 201410232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler  Bölümü kontenjanı 14+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler  Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban Puanı: 385,55415

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 36.656

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410232   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,55415

Başarı Sıralaması: 36.656

Kontenjan 2023 – 2024 : 14+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,43739

Başarı Sıralaması:  35.884

Kontenjan 2022:  16+0

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,80156

Başarı Sıralaması :  38.161

Kontenjan 2021 :  16+0

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,20662

Başarı Sıralaması:  5.16

Kontenjan 2020 :  16+0

Yerleşen 2020 : 16

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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