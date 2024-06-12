2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410338

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201410338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü tercih kod numarası 201410338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık    Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık    Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban Puanı: 256,91386

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 47

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Başarı Sıralaması: 556.345

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410338   

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,91386

Başarı Sıralaması: 556.345

Kontenjan 2023 – 2024 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,28927

Başarı Sıralaması:  415.738

Kontenjan 2022:  39+0

Yerleşen 2022: 39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  59+0

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,81905

Başarı Sıralaması:  431

Kontenjan 2020 :  55+0

Yerleşen 2020 : 55

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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