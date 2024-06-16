2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Taban Puanları ( Önlisans ) 201490100 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü tercih kod numarası 201490100 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Puanı: 290,56051

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.000.913

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201490100

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 290,56051

Başarı Sıralaması: 1.000.913

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,21673

Başarı Sıralaması: 853.505

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239.7562

Başarı Sıralaması: 914574

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10