2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Ambalaj Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201490085 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201490085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ambalaj Tasarımı Bölümü Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ambalaj Tasarımı Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ambalaj Tasarımı Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 205,66160
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.465.547
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201490085
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Ambalaj Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 205,66160
Başarı Sıralaması: 2.465.547
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195,69810
Başarı Sıralaması: 2.721.175
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1394864
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3