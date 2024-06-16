2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112451234 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112451234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 280,16531
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.142.110
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112451234
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 280,16531
Başarı Sıralaması: 1.142.110
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,37085
Başarı Sıralaması: 1.148.421
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.37248
Başarı Sıralaması: 1145008
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62