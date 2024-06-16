2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112451234 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112451234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 280,16531

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.142.110

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112451234

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,16531

Başarı Sıralaması: 1.142.110

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,37085

Başarı Sıralaması: 1.148.421

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.37248

Başarı Sıralaması: 1145008

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62