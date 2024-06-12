2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410952

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112410952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 539,34625

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.632

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410952

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 539,34625

Başarı Sıralaması: 1.632

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 532,61613

Başarı Sıralaması: 2.457

Kontenjan 2022: 5+1

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 477,11740

Başarı Sıralaması : 4.167

Kontenjan 2021 : 15+1

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 523,60861

Başarı Sıralaması: 4.52

Kontenjan 2020 : 15+1

Yerleşen 2020 : 16

Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.