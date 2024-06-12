2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 112410449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 409,72043

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 99.035

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410449

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 409,72043

Başarı Sıralaması: 99.035

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,87481

Başarı Sıralaması: 110.814

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,14085

Başarı Sıralaması : 101.284

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,48090

Başarı Sıralaması: 84

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.