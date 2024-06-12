2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 112410246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 355,45275
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 178.095
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112410246
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 355,45275
Başarı Sıralaması: 178.095
Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,64942
Başarı Sıralaması: 220.615
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 259,14381
Başarı Sıralaması : 261.438
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,75032
Başarı Sıralaması: 242
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.