2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410246

Eskişehir Teknik Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü tercih kod numarası 112410246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik    Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik    Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban Puanı: 355,45275

Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57

Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü Başarı Sıralaması: 178.095

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410246   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,45275

Başarı Sıralaması: 178.095

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,64942

Başarı Sıralaması:  220.615

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,14381

Başarı Sıralaması :  261.438

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,75032

Başarı Sıralaması:  242

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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