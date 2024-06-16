2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 112450766 Ücretsiz

112450766 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 112450766 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 112450766 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 303,46776

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 841.867

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450766

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 303,46776

Başarı Sıralaması: 841.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,24119

Başarı Sıralaması:  808.955

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.29787

Başarı Sıralaması:  873258

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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